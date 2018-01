Kwieciński: Wzrost inwestycji sięgnie 5-6 proc. w 2018 r.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju celuje w w podniesienie tempa wzrostu inwestycji do poziomu 5-6 proc. w 2018 roku, poinformował minister resortu Jerzy Kwieciński

W III kwartale inwestycje wzrosły ponad 3 proc. wobec rok wcześniej i zakładam, że w IV kwartale 2017 roku wzrosną one dwukrotnie wobec III kwartału i na tym poziomie chciałbym utrzymać wzrost inwestycji w 2018 roku, czyli 5-6 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla Radia Warszawa.

Podkreślił, że resortowi zależy na tym, by wzrost inwestycji dotyczył nie tylko inwestycji publicznych.

Musimy przyspieszyć także w sektorze prywatnym. Chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć proces zmian w otoczeniu prawnym dla przedsiębiorców. Flagowym przedsięwzięciem jest Konstytucja dla biznesu, która już jest w Sejmie. Wprowadziliśmy korzystne zmiany dla przedsiębiorców, którzy inwestują w sektor B+R i komercjalizację tych przedsięwzięć. Tworzymy warunki do powstawania startupów, młodych firm technologicznych. Chcemy, by prawo było bardziej stabilne co dla biznesu jest bardzo potrzebne i dla inwestycji - wskazał minister