Fundusze strukturalne to nie dobroczynność

Polska na pewno nie zgodzi się na uzależnienie wypłacania funduszy unijnych od kryteriów praworządności w państwach członkowskich UE - powiedział w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Ocenił, że UE wykorzystuje środki strukturalne jako „mechanizm nacisku”.

Czaputowicz został spytany w piątek w radiu Wnet o doniesienia, według których Komisja Europejska pracuje nad „uzależnieniem wypłacania środków UE od kryteriów praworządności”.

Na taki wariant Polska na pewno się nie zgodzi. Nie sądzę, że jest to zgodnie z zasadami UE. Fundusze strukturalne to nie jest jakaś dobroczynność; to metoda wyrównywania startu, wypłacana według określonych zasad dochodów w danym państwie - powiedział Czaputowicz.