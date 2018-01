To, co zrobiliśmy, wielu imponuje

Michał Karnowski, wPolityce.pl: Panie prezydencie, wyjątkowo mocne polskie uderzenie obserwujemy w tym roku na Forum Ekonomicznym w Davos. Jest pan, jest premier Morawiecki, są szefowie polskich koncernów. Można odnieść wrażenie, że – słusznie – skończył się czas tylko tłumaczenia, odpowiadania na zarzuty, działania reaktywnego, a zaczęło się aktywne promowanie tego, co naprawdę w Polsce się dzieje?

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA: Na pewno jest to duża zmiana podejścia. To, że jesteśmy tutaj obaj, pan premier i ja, można uznać za mocne uderzenie. Ale sprawa jest prosta: my chcemy zbudować coś w rodzaju globalnej koalicji na rzecz gospodarczego rozwoju Polski. I tutaj, w Davos, na światowym spotkaniu liderów państwowych i gospodarczych, można to robić najlepiej, tu są najważniejsi ludzie, osoby decyzyjne. By najlepiej wykorzystać tę szansę przyjechaliśmy tu obaj z premierem, uznając, że da to efekt synergii: pan premier będzie się spotykał przede wszystkim z szefami rządów, a ja wykorzystam fakt, że są tutaj prezydenci, głowy koronowane, z którymi moje rozmowy są bardziej naturalne. Obaj spotykamy się także z przedstawicielami świata gospodarki. I tak działamy, mamy swoje własne agendy spotkań.

O obecności w Davos Banku Pekao, o tym, w jakim kierunku gospodarczym zmierza światowa karawana, jaką postawę przyjmuje Rosja i jak oddziałuje na nas sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale także o reformie polskiego sądownictwa przeczytamy w wywiadzie udzielonym wpolityce.pl przez prezydenta Andrzeja Dudę

