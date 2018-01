Na straży praw małych firm stanie rzecznik MŚP

Powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm, zakłada ustawa o Rzeczniku MŚP, która składa się na pakiet Konstytucji Biznesu, uchwalona w piątek przez Sejm.

Za ustawą głosowało 253 posłów, przeciw było 147, a 11 wstrzymało się od głosu.

Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu. Chodzi o lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie „bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej”.

Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra do spraw gospodarki na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję. Osoba powołana na to stanowisko nie będzie mogła należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tego urzędu, a także wykonywać innych czynności pozostających w sprzeczności z obowiązkami rzecznika albo mogących wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Do zadań rzecznika należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, a także pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Będzie on również zajmował się współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą rzecznik przede wszystkim ma strzec poszanowania „zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji”. (PAP)