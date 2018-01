Jedno okienko w PKO BP

PKO BP poinformował, że z poziomu jego systemu transakcyjnego można już założyć firmę oraz – jednocześnie – otworzyć konto firmowe w banku.

Projekt, nad którym bank pracował od wielu miesięcy, stał się rzeczywistością. Warto dodać, że o możliwość dokonania wszystkich czynności związanych z założeniem firmy w jednym miejscu, a więc o tzw. „jedno okienko” ministrowie w Polsce walczyli od lat. I to się nie udawało, tymczasem my właśnie to realizujemy – to jest jedno okienko, tyle że na monitorze komputera – powiedział Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes PKO BP.

Jak wynika z doświadczeń z testów, klient, który użyje rachunku PKO BP do założenia konta, może liczyć na informację potwierdzającą założenie firmy już w godzinę.

Coraz więcej przedsiębiorców szuka możliwości załatwienia swoich spraw przez internet, a to jest odpowiedź na takie żądanie. Jednocześnie jest to początek nowych relacji między administracją, bankami a przedsiębiorcami – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Możliwość założenia firmy oznacza, że klient może uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, uzyskać także numer Regon. Jednak nadal jest problem z załatwieniem formalności związanych z podatkami. Wszystko, co wiąże się z zakładaniem działalności, można zrobić z poziomu Profilu Zaufanego, do którego banki mogą się podłączyć. Ale Profil Zaufany nie daje możliwości załatwienia spraw związanych z podatkami. Co innego, oczywiście, płatności podatków, to już można zrobić z poziomu konta.

Obok PKO BP możliwość założenia firmy z poziomu rachunku daje mBank. Nic dziwnego, że PKO BP nie zamierza poprzestać na dodaniu tej funkcjonalności.