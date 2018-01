Pekao za rok wraca do Davos

Zachęcanie do inwestowania w Polsce, rozmowy z przedstawicielami kluczowych firm globalnych, instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych, oraz zapoznanie się z nowoczesnymi trendami w bankowości i z zakresu fintech – Bank Pekao podsumował swój udział w 48. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Bank Pekao jako pierwsza polska firma, dołączył do grona globalnych graczy, którzy aktywnie wpływają na kształt Światowego Forum Ekonomicznego w Davos – najważniejszego tego typu wydarzenia na świecie.

Aktywność banku w Davos skoncentrowana była na kilku aspektach: promocji polskiej gospodarki i Polski jako miejsca, gdzie warto inwestować, na lepszym zrozumieniu trendów globalnych i potencjalnym pozyskaniu partnerów do ekspansji technologicznej, produktowej i geograficznej oraz na rozwoju prowadzonego biznesu.

Pierwsza taka promocja Polski w Davos

Już pierwszego dnia Forum Pekao zorganizował w Davos polski panel dyskusyjny o inwestycjach w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród gości znaleźli się m.in. Rafael del Pino, prezes wywodzącej się z Hiszpanii grupy firm budowlanych Ferrovial, Shanu Hinduja, wiceprezes Hinduja Bank czy Leonardo Ferragamo, przedstawiciel włoskiej grupy odzieżowej Ferragamo. „Ambasadorami” Polski podczas dyskusji byli prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W imieniu gospodarza dyskusję prowadzili prezes zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezes zarządu Roksana Ciurysek-Gedir.

Dużym echem odbiło się także spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W spotkaniu zorganizowanym przez Bank Pekao S.A. uczestniczyli właściciele globalnych grup kapitałowych oraz przedstawiciele międzynarodowych środowisk naukowych.

Wsparcie klientów, szukanie partnerów, planowanie ekspansji

Z udziału w Forum bank chce także uzyskać wymierne korzyści biznesowe. Liczne spotkania przeprowadzone w Davos miały na celu pozyskanie nowych klientów, umocnienie relacji z obecnymi i pokazanie, że Bank Pekao posiada odpowiednie kompetencje do wsparcia ekspansji rodzimych firm na międzynarodowych rynkach. Dlatego przedstawiciele zarządu banku uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach z inwestorami i aktywnie brali udział w panelach dyskusyjnych odbywających się w ramach Forum.

Elementem budowania wizerunku i rozpoznawalności banku na arenie międzynarodowej oraz promocji Polski jako najlepszego miejsca do inwestycji, była też aktywność medialna uczestniczących w Forum członków zarządu banku. Podczas Forum Michał Krupiński, Roksana Gedir-Ciurysek oraz Andrzej Kopyrski udzielili kilkunastu wywiadów czołowym mediom o globalnym zasięgu jak m.in. telewizja CNBC, BBC czy portal Quartz.

Oprócz spraw dotyczących Banku Pekao i inwestowania w Polsce, jedną z głównych kwestii poruszanych przez prezesa Krupińskiego był aktualny temat technologii blockchain – rejestrów rozproszonych, o które oparty jest m.in. bitcoin - który jednocześnie stwarza możliwości szerszego wykorzystania w finansach.

Bank Pekao bada możliwość zastosowania technologii blockchain. Banki muszą na to spojrzeć w ten sposób - to uciekający pociąg, którego nie można zatrzymać. Albo do niego wskoczymy, albo ryzykujemy potrącenie. Co więcej, Bank Pekao chce prowadzić ten pociąg. Jest bardzo wiele procesów i mechanizmów, które możemy unowocześnić i sprawić, że będą jeszcze bardziej wydajne – powiedział Michał Krupiński podczas debaty organizowanej przez CNBC.