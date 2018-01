Przedsiębiorcy zgodnie chwalą Konstytucję Biznesu

Uchwalenie Konstytucji Biznesu oceniamy bardzo pozytywnie - powiedział w piątek prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Dodał, że najważniejsza ustawa w pakiecie, czyli Prawo przedsiębiorców, wprowadza rozwiązania lepsze od tych, które obowiązują obecnie. Nowe prawo pozytywnie oceniają też inni przedstawiciele przedsiębiorców

Sejm uchwalił w piątek pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejsza ustawa w pakiecie, czyli Prawo przedsiębiorców wprowadza rozwiązania lepsze od tych, które obowiązują obecnie. Główną istotną rzeczą w ustawie Prawo przedsiębiorców jest to, że ona przenosi szereg zasad z poziomu konstytucyjnego na poziom ustawy - wskazał Kaźmierczak.

Jak zaznaczył, w polskiej praktyce prawnej nie ma możliwości wywodzenia czegokolwiek z konstytucji przed sądem.

W przypadku przedsiębiorców próba rozstrzygania sporów z powołaniem się na domniemanie niewinności czy zasadę „wszystko co nie jest zabronione, jest dozwolone” w Urzędzie Skarbowym wywołałaby jedynie salwę śmiechu urzędników - powiedział.

Jak podkreślił Kaźmierczak, przyjęte w piątek Prawo przedsiębiorców nie jest idealne”, natomiast znacznie „poprawia obecny stan prawny.

Kaźmierczak odniósł się też do instytucji Rzecznika Praw MŚP, której powołanie zakłada Konstytucja Biznesu. Powiedział, że rzecznicy tacy, jak nawet rzecznik praw obywatelskich nie powinni być potrzebni i takie sprawy powinny rozstrzygać sądy, ale jednocześnie, gdy sądy nie działają i takich spraw nie rozstrzygają są rozwiązaniem prowizorycznym. Instytucja rzecznika jest protezą na niedziałający wymiar sprawiedliwości - powiedział. Dlatego zaznaczył jednak, że ZPP popiera Rzecznika MŚP.

Dodał, że korporacje takiego rzecznika nie potrzebują, bo mają swoich prawników, ale w Polsce jest ok. 4,6 tys. dużych przedsiębiorstw, natomiast małych jest 2 mln.

Kaźmierczak podkreślił, że ustawa Prawo przedsiębiorców z pakietu Konstytucji Biznesu jest to bardzo ważna i oczekiwana. Czy będzie ją można określić mianem przełomu, pokaże praktyka - konkludował.

W podobnym tonie wypowiada się kierownictwo Pracodawców RP.

Jak zaznaczył Baniak, cieszy m.in. sześć miesięcy ulgi ZUS-owskiej dla nowych firm czy wielokrotnie zapowiadana likwidacja numeru REGON.

Jak podkreślił Baniak przyjęta w piątek ustawa zakłada, że organ nie może żądać dokumentów, które nie są wymagane przepisami prawa.

Baniak zaznaczył, że uchwalony pakiet zmian stanowi zarazem realizacje Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Również przedstawiciele branży technologicznej są zadowoleni i liczą na jak najszybsze wejście w życie nowego prawa.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) Cyfrowa Polska wskazuje na domniemanie niewinności przedsiębiorcy jako kluczową i bardzo obiecującą zmianę.

Do tego mnogość przepisów powodowała, że przedsiębiorca zwyczajnie się w nich gubił i nie miał pewności, co może zrobić, a czego nie, by nie narazić się później na bolesne konsekwencje - wyjaśnił.