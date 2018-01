Polacy coraz więcej wydają na alkohol. I to importowany!

Import szkockiej whisky do Polski spadł r/r o 0,7 proc. pod względem ilościowym (liczonym w butelkach o pojemności 0,7l) w okresie od stycznia do października 2017 roku. Biorąc pod uwagę wartość sprowadzanego alkoholu, odnotowano wzrost o 14,59 proc. r/r. Różnice związane są z coraz większą popularnością droższej whisky single malt, wynika z danych dostarczanych przez Scotch Whisky Association.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia z widocznym wzrostem importu do Polski lepszej jakościowo whisky - zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Pod względem ilości sprowadzanej kategorii single malt, tempo było niemal dwucyfrowe (wzrost o 9,25 proc.). Jeszcze lepszy wynik odnotowano, biorąc pod uwagę wartość alkoholu. Dynamika wzrostu w tym segmencie wyniosła 22,1 proc. Oznacza to, że Polacy nie tylko sięgają po lepszą whisky, ale również coraz częściej decydują się na kupno droższych odmian w ramach kategorii single malt- czytamy w komunikacie.