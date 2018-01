4 pułapki krajów Europy Środkowej

Myśląc i mówiąc o wyzwaniach dot. przyszłości Europy, trzeba sięgnąć przez moment w przeszłość, bo nasze kraje przeszły całkiem podobną drogę. Dzisiejsze pułapki, w których się znajdujemy, wytyczają jednocześnie drogę rozwiązania dla nas i które będzie też dobre dla całej Europy – powiedział podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki

Premier Morawiecki wymienił cztery pułapki, z których muszą wyjść kraje Europy Środkowej. Jako pierwszą wymienił pułapkę rozwoju zależnego.

Nie mając kapitału, popadliśmy w konsumpcjonizm lat 90. i wysprzedaliśmy znaczną część naszej gospodarki – powiedział. - Nie ma co rozpaczać, bo to się stało, to se ne vrati. Ale jakąś receptę trzeba znaleźć. Jest nią konkurencyjna gospodarka, która rozwija się dzisiaj w sposób zrównoważony – mówił Morawiecki.