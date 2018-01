Sami hamujemy inwestycje hamując wynagrodzenia

Wzrost poziomu inwestycji w tym roku rzędu 5 proc. jest wielkością zachowawczą z perspektywy potrzeb - uważa były wiceminister finansów Cezary Mech, komentując wypowiedź ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, iż liczy on na 5-6 proc. wzrostu inwestycji w tym roku

To, że się proponuje, żeby wzrost inwestycji wyniósł 5 proc., to można by powiedzieć, że jest wielkością wyjątkowo zachowawczą z perspektywy potrzeb - powiedział w piątek Mech.