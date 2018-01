Morawiecki o porozumieniu V4

Grupa Wyszehradzka to grupa krajów podobnie myślących, która wierzy w przyszłość UE jako wspólnoty silnych, dobrze rządzonych państw - mówił w piątek w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu V4.

Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej przerósł jego oczekiwania.

Właściwie we wszystkich kluczowych kwestiach nasze stanowisko zostało uzgodnione, począwszy od tematów związanych z negocjowaniem budżetu (UE - PAP), ale również tematyka związana z migracjami. Także tryb powoływania władz w instytucjach europejskich - też tutaj doszliśmy bardzo szybko do porozumienia - mówił premier.

Jak wskazał premier, szefowie rządów V4 są zgodni co do tego, jak ważne jest to, by UE była unią silnych państw.

UE jako wielka organizacja, która buduje siłę Europy, ale poprzez silne państwa. I w tym celu też silne, sprawne instytucje państwowe są niezwykle ważne - zaznaczył Morawiecki.

Innym tematem, który poruszyli szefowie rządów V4, był - jak powiedział premier - rozwój infrastruktury północ-południe.

Cieszę się, że wyraziliśmy swoje intencje co do uczestnictwa w takich przedsięwzięciach kolejowych, drogowych - dodał. W kontekście naszych relacji z UE stanowimy grupę krajów podobnie myślących, grupę krajów, która chce wspierać siebie, wierzy w przyszłość UE jako unii silnych, dobrze rządzonych państw. Możemy też coś Unii Europejskiej dać od siebie: dajemy konkurencyjność, szybki, solidny i zrównoważony wzrost gospodarczy; to też podkreśliliśmy sobie razem z panami premierami - powiedział Morawiecki.

Szefa rządu pytano, czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powstanie bank Grupy Wyszehradzkiej.

Budujemy Fundusz Trójmorza z udziałem naszego Banku Gospodarstwa Krajowego i ze względu na tempo działania być może będziemy tworzyć pod konkretne projekty takie fundusze rozwoju infrastruktury w ramach Grupy Wyszehradzkiej - powiedział premier.

Podkreślił też, że między państwami Grupy istnieje „dostrzegalna jedność w odniesieniu do kluczowych spraw, które są dyskutowane na poziomie europejskim”.

Morawieckiego pytano też o propozycję premiera Słowacji Roberta Fico dotyczącą przyjęcia wspólnej waluty. Jak powiedział na konferencji prasowej, na ten temat nie rozmawiał.

Sama tematyka walutowa była tylko pobieżnie wspomniana przez pana premiera Fico, właśnie w takim kontekście, że w różnorodności jest siła. My mamy euro, wy nie macie, mówił pan premier Fico. I tak jest dobrze - podkreślił szef polskiego rządu.

Podczas piątkowej debaty Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie premier Słowacji Robert Fico przekonywał, że w ramach UE należy wspierać te kwestie, które przynoszą sukces. Wskazał tu m.in. na wspólny rynek czy wspólną walutę. Fico odniósł się również do kwestii integracji europejskiej. W tym kontekście poruszył temat wspólnej waluty.

Bardzo szanuję opinie moich kolegów z Polski, Węgier, Czech w sprawie tego, w jaki sposób chcą dołączyć do euro - powiedział.

Ocenił jednocześnie, że przyjęcie wspólnej waluty powoduje mocniejszą integrację i zwiększa bezpieczeństwo. (PAP)