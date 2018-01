Nie tylko futra przejdą do historii, ale też PO z .N

Platforma i Nowoczesna zapowiadają koalicję na wybory samorządowe. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno się tego obawiać?

Janusz Szewczak, PiS: Prowadził ślepy kulawego. Nie tylko futra przejdą do historii, ale też Platforma z Nowoczesną. Dość wyraźnie widać tendencję odrzucenia przez polskie społeczeństwo. Cały czas nic nie zrozumieli. Zostało im tylko szkalowanie i pomawianie Polski. Trzeba być idiotą albo źle życzyć rodakom, by nagłaśniać sprawę kilku kretynów, którzy postanowili się zabawić w nazistowskich mundurach. Nie wiadomo też, czy nie jest to jakaś ustawka. Te dwie formacje nie mają nic mądrego do zaproponowania Polakom. Nowoczesna mówi ustami posła Zembaczyńskiego, że jeżeli oni dojdą do władzy, to zlikwidują program Rodzina 500+, to mając 6 proc. poparcia, niedługo będą mieli 2 proc. Platforma jest oszalała w swojej frustracji. Nie mają żadnego programu, o gabinecie cieni nic nie słychać. Programowa likwidacja CBA i IPN o czymś świadczy. Przed komisją ds. Amber Gold stanął pan Wojtunik i dziwię się, że za rządów PO było tylko kilkanaście wielkich afer. Stworzyli przecież prawdziwe eldorado dla takich działań. To pokazuje, że oba te ugrupowania nie powtórzą swoich wyników z wyborów parlamentarnych w samorządowych.

O wyborach samorządowych i pozycji opozycji, o JOWach, Davosi 500+ mówił w swojej rozmowie z Tomaszem Karpowiczem Janusz Szewczak. Zapraszamy do lektury.

źródło: NASZ WYWIAD. Janusz Szewczak: „Nie tylko futra przejdą do historii, ale też Platforma z Nowoczesną”