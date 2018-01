Co za drewno! Po ponad 5,7 tys. zł za metr

Blisko 1,3 tys. metrów sześciennych najlepszego drewna sprzedała podczas XXVI Submisji Drewna Cennego i Tartacznego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Wartość sprzedanego w przetargu ofertowym drewna to prawie 3,5 mln zł.

W tegorocznej submisji najwyższą cenę osiągnęło drewno dębowe kupione przez firmę z Austrii za 1,381 tys. euro za m sześc.

Uzyskane w submisji w tym roku średnie ceny surowca dębowego, czyli 701 euro za m sześc. są najwyższe w dwudziestosześcioletniej historii tej formy sprzedaży szczecińskiej Dyrekcji - podkreśla Bieniaś.

Na submisji wystawiono surowiec z 24 nadleśnictw szczecińskiej Dyrekcji oraz wystawiony przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie. Oferta zawierała surowiec: dębowy, bukowy, olchowy, jesionowy oraz eksperymentalnie modrzewiowy.

Drewno do sprzedaży przygotowano na czterech placach składowych: w Nowinach Wielkich, Ognicy, Rokicie i Nowym Drezdenku. Tam od pierwszych dni stycznia zainteresowani mogli dokonać oględzin drewna. Do sprzedaży zaoferowano w tym roku prawie 1,3 tys. m sześc. drewna o podwyższonych parametrach jakościowo-wymiarowych.

Jak dodał, „nie sprzedano jedynie 14 m sześc. surowca, co stanowi 98,9 proc. ogólnej masy wystawianego drewna”.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wyniku. Po raz kolejny drewno z polskich lasów zostało ocenione bardzo wysoko. Znajdzie ono swoje zastosowanie do wyrobu oklein, które następnie posłużą do uszlachetniania elementów meblowych, drzwi i płyt drewnopochodnych, a także do wyrobu mebli i stolarki otworowej z drewna litego - dodał Bieniaś.