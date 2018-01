Grupa V4 przeciw kwotom imigrantów

O jedności państw Grupy Wyszehradzkiej przeciw kwotowemu systemowi relokacyjnemu oraz o ich dążeniu do silniejszej Europy pisze prorządowa prasa węgierska po piątkowym szczycie premierów V4 w Budapeszcie. Prasa opozycyjna poświęca mu niewiele uwagi.

Wyszehradzka jedność przeciwko kwotom - tytułuje swój tekst poświęcony spotkaniu prorządowy dziennik „Magyar Hirlap” na pierwszej stronie. Gazeta pisze też, że „kraje V4 działają na rzecz silniejszej Europy”.

Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej zgadzają się co do sposobu podejścia do migracji. Na szczycie w Budapeszcie mówili o potrzebie nowej polityki europejskiej oraz o gospodarczym wzmocnieniu regionu - czytamy.