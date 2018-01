Polska i USA wspólnie przeciw Nord Stream 2

Polska i USA sprzeciwiają się Nord Stream 2, który podkopuje bezpieczeństwo energetyczne Europy i daje Rosji kolejne narzędzie upolitycznienia energetyki - mówił w Warszawie sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Odnosząc się do negocjacji ws. kontraktów wojskowych zapewnił, że „damy radę zrobić ten ostatni krok”.

Tillerson spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu uczestniczył też minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Polska i Stany Zjednoczone razem są przeciwni Nord Stream 2, który podkopuje całościowe bezpieczeństwo i stabilność energetyczną Europy, zapewniając Rosji jeszcze jedno narzędzi upolitycznienia energetyki - oświadczył Tillerson na konferencji prasowej z szefem polskiej dyplomacji. Nasz sprzeciw wynika ze wspólnego interesu strategicznego. Głęboko wierzymy, że Polska, która ma środki razem z całą Europą, żeby zdywersyfikować swoje zasoby energetyki, jest bardzo ważna dla długofalowego bezpieczeństwa Europy. Dlatego też wspieramy inicjatywy na rzecz rozwinięcia interkonektorów, celem osiągnięcia tego celu - podkreślił.

Tillerson dodał, że sektor energetyki reprezentuje też dalsze możliwości zacieśnienia więzi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie biznesowym.

Tak, jak prezydent Donald Trump powiedział w trakcie swojej wizyty: jesteśmy dumni, wspierając dywersyfikację energetyki polskiej - dodał amerykański sekretarz stanu.

Czaputowicz zaznaczył, że podczas sobotnich rozmów „Polska przedstawiła krytykę projektu Nord Stream 2 jako służącego wywieraniu nacisku geopolitycznego w tym regionie świata”.

Będziemy prosić naszych amerykańskich sojuszników o wsparcie naszej polityki w tym zakresie - powiedział minister spraw zagranicznych.

Jak mówił, Polska i USA podzielają pogląd o konieczności dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Europy, m.in. poprzez eksport amerykańskiego skroplonego gazu LNG, a także rozwój projektów energetycznych w szerszych ramach niż tylko w Polsce, w ramach inicjatywy Trójmorza.

Politycy byli też pytani o negocjacje kontraktów wojskowych między Polską i USA.

Nasi negocjatorzy i zespoły spotykają się bardzo aktywnie w zakresie sprzętu wojskowego. Jestem przekonany, że damy radę zrobić ten ostatni krok. Polska wyjdzie z tego o wiele silniejsza, przyczyniając się tym samym do siły NATO - zapewnił Tillerson.

Czaputowicz powiedział, że Polska docenia zaangażowanie firm amerykańskich w proces modernizacji polskich sił zbrojnych.

Mamy nadzieję, że toczące się rozmowy na temat systemu Patriot i innych systemów uzbrojenia - mówiliśmy o helikopterach Black Hawk produkowanych w Polsce - że one zostaną wkrótce sfinalizowane. Chodzi nam o to - mówił o tym premier Mateusz Morawiecki - żeby nie tylko kupić jakieś uzbrojenie, które jest oczywiście konieczne, bardzo użyteczne, ale żeby też przy okazji polski przemysł mógł się modernizować dzięki temu - podkreślił minister.

Jak powiedział, Tillerson wyjaśnił w sobotę stronie polskiej, że polskie wymagania dotyczące amerykańskiego sprzętu „rzutują na pewne procedury jego produkcji, a w związku z tym i koszty”.

Oferta jest sprecyzowana, rozmowy wśród ekspertów są toczone. Liczę - i jest to potrzebne dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa - że te kontrakty niedługo zostaną zrealizowane i podpisane - oświadczył Czaputowicz.

Podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone mają „zbieżne poglądy na temat potrzeby umacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez implementację decyzji ze szczytu w Warszawie i ich konsolidację na szczycie w Brukseli, który odbędzie się w lipcu tego roku”.

Dodał, że stacjonowanie żołnierzy USA na terytorium naszego kraju daje nam, Polakom „poczucie bezpieczeństwa”. „Jesteśmy za to wdzięczni” - oświadczył szef MSZ. Jak mówił, Polska chce, by obecność ta była coraz większa i trwała.

Czaputowicz zaznaczył, że Polska podziela ze Stanami Zjednoczonymi te same wartości: szacunek dla prawa, wolności obywatelskie, demokrację, poszanowanie zasad wolności gospodarczej; one są podstawą relacji sojuszniczych między naszymi państwami. Dodał, że Polska dąży do tego, by współpraca gospodarcza z USA, uległa zwiększeniu. Jak mówił, daje ona polskim firmom dostęp do nowoczesnych technologii i przyczynia się do rozwoju innowacji.

Chcę podkreślić, że wizyta pana Rexa Tillersona jest dla nas potwierdzeniem ścisłych więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Można też powiedzieć szerzej: potwierdzeniem zainteresowania USA regionem Europy Środkowo-Wschodniej - mówił Czaputowicz.

Zaznaczył, że Tillerson wspominał podczas sobotniej rozmowy znaczenie inicjatywy Trójmorza dla polityki amerykańskiej.

Czaputowicz zapewnił, że Polska jest gotowa współpracować z USA na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Podzielamy postrzeganie wyzwań, które stoją przed współczesnym światem - powiedział.

Tillerson podkreślił, że Polska jest „wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych.

Nasze więzi sięgają jeszcze amerykańskiej rewolucji, kiedy polscy oficerowie pomagali nam, kiedy my walczyliśmy o naszą niepodległość - mówił.

Podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone pracują razem poprzez NATO, aby wzmocnić zdolności obronne Europy.

W szczególności gratulujemy Polsce za to, że już osiągnęła zobowiązanie do 2 proc. wydatków PKB na obronność i Polska ustaliła sobie cel nawet wyższy, niż te 2 proc. Dlatego jesteśmy pod wrażeniem ich inwestycji w infrastrukturę bezpieczeństwa dla dobra Polski oraz całego sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał szef amerykańskiej dyplomacji.

Jak powiedział, „bezpieczeństwo jest zawsze rzeczą najważniejszą we wszystkich międzynarodowych stosunkach Ameryki”.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę i wsparcie Polski w zakresie tego, co my oraz społeczność międzynarodowa zrobiliśmy w zakresie rozwoju sytuacji w Korei Północnej i rozwoju broni jądrowej przez ten kraj - mówił Tillerson.

PAP, MS