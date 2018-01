Kolejne połączenie lotnicze z Krakowem

Norweska tania linia lotnicza Norwegian uruchomi od 26 marca tego roku połączenie z Krakowa do stolicy Finlandii, Helsinek. Będzie to drugi przewoźnik oferujący taką trasę, po fińskich liniach lotniczych Finnair.

Połączenie linii lotniczej Norwegian na trasie Kraków - Helsinki będzie realizowane dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki.

Jak zaznaczyła rzeczniczka Kraków Airport Monika Pabisek, oferta norweskiego przewoźnika rozszerza możliwość zaplanowania podróży ze stolicy Małopolski do krajów Europy Północnej. Jest też dobrym uzupełnieniem oferty połączeń do Helsinek, proponowanych na tej trasie przez tradycyjnego przewoźnika, linię lotniczą Finnair. Operuje on cztery razy w tygodniu.

Loty Norwegian do Helsinek to siódme połączenie oferowane przez tego przewoźnika ze stolicy Małopolski. Latają one do czterech krajów: Danii (Kopenhaga); Norwegii (Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim), Szwecji (Sztokholm), a od sezonu lato 2018 także do Finlandii (Helsinki).

Na sezon lato 2018 r. przewoźnicy ogłosili do tej pory trzy nowe połączenia z Krakowa: flyDubai do Dubaju, Ryanair do Burgas oraz Norwegian do Helsinek. Na lato pozostaną również nowości sezonu zima 2017/2018, w tym m.in. połączenie Ukraine International Airlines do Kijowa.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego.

W zimowym rozkładzie lotów, który obowiązuje od 30 października, ma 89 bezpośrednich połączeń regularnych do 23 krajów. Oferuje je 15 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska: Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, EL Al, Eurowings, Finnair, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS oraz Ukraine International Airlines.

PAP, MS