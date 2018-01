Lasy otwierają się na samochody. Elektryczne

Kierowcy samochodów z napędem elektrycznym będą mogli doładować akumulatory w jednostkach Lasów Państwowych - poinformował na konferencji w Opolu Marek Cholewa z nadleśnictwa w Brzegu. Jak dodał, na etapie pilotażowym będą cztery takie ładowarki - na terenie podległym Katowicom.

Podczas konferencji pt. „Zielone Opole” z udziałem wiceministra przedsiębiorczości i technologii Piotra Woźnego, omawiano m.in. problem ekologicznego transportu. Reprezentujący leśników Cholewa poinformował, że na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach mają być zainstalowane cztery ładowarki, z czego jedna będzie dostępna w Opolu.

To krok leśników w kierunku wspierania elektromobilności. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że będzie to urządzenie tzw. średniej mocy, czyli około 20 kW. Trzeba jednak pamiętać, że jest to część projektu pilotażowego i w przypadku jego powodzenia, można będzie pomyśleć o kolejnych ładowarkach w innych nadleśnictwach naszego kraju - powiedział Cholewa.