Wreszcie ruszy budowa obwodnicy Warszawy

Otrzymaliśmy decyzję środowiskową na pierwszą część Wschodniej Obwodnicy Warszawy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra decyzja dla drugiej części zapadnie najpóźniej za 2 miesiące, a „do 5 lat ring wokół Warszawy powinien być zapięty”.

Szef MI Andrzej Adamczyk pytany był w TVP3 Warszawa o tzw. „ring”, czyli sieć dróg szybkiego ruchu wokół Warszawy. Jak wskazała prowadząca rozmowę, gotowy jest fragment obwodnicy południowej, a także fragment północno-zachodni, jednak wciąż trzeba czekać na fragment wschodni wchodzący w skład drogi S17.

Pytany, z czego wynika to opóźnienie, Adamczyk przyznał, że budowa obwodnic trwa bardzo długo.

Adamczyk tłumaczył, że jeżeli chodzi o Wschodnią Obwodnicę Warszawy, decyzja środowiska była „wielokrotnie zaskarżana” lub też prace nad nią „były blokowane”.

Przez wiele lat nie można było tej części obwodnicy Warszawy zrealizować. Otrzymaliśmy decyzję środowiskową na pierwszą część Wschodniej Obwodnicy Warszawy, druga część będzie posiadała tę decyzję środowiskową najpóźniej za 2 miesiące - zakładam, że będzie to kwiecień, najpóźniej kwiecień. W pierwszym półroczu tego roku decyzja środowiskowa na Wschodnią Obwodnicę Warszawy. I to pozwoli zrealizować koncepcję programową, a po koncepcji programowej przetarg, podpisanie umowy i do pięciu lat ring wokół Warszawy powinien być zapięty - powiedział Adamczyk.