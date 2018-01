Mateusz Morawiecki w „Sieci”: Mamy się czym pochwalić

Możemy pokazać na własnym przykładzie, co się dzieje, gdy rządy obejmuje obóz polityczny naprawdę wierzący w to, że państwo może służyć społeczeństwu i gospodarce, że państwo to nie jest piąte koło u wozu wielkiego kapitału, że procedury finansowe, podatkowe to nie jest obszar, w którym przestępcy mogą sobie hulać jak wiatr po dzikim polu, że możemy zastosować nowoczesne metody korporacyjne do analizy danych, tzw. big data w służbie prawa – wyjaśnia premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Michałem Karnowskim.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Polskę reprezentował m.in. premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie Michałem Karnowskim podzielił się swoimi refleksjami na temat tego szczytu oraz pozycji jaką Polska wypracowała w ciągu ostatnich 2 lat.

Na to składa się 30 mld zł z samego VAT, do tego bardzo dobry wynik na CIT, czyli podatku od zysku firm. Nikt się tego nie spodziewał, moi rozmówcy są pod dużym wrażeniem, są zainteresowani, jak to zrobiliśmy. Jak nam się udało uderzyć, jeszcze gdy byłem w Ministerstwie Finansów, w podatkowe schematy optymalizacyjne niektórych międzynarodowych firm, co jest problemem dla większości państw europejskich. W Davos od lat, także w tym roku, dyskutuje się, jak sprawić, by największe koncerny choćby część należnego podatku płaciły tam, gdzie prowadzą biznes – zwraca uwagę premier. – […] Staramy się sklejać perspektywę europejską, światową, wpływać na sposób konstruowania wspólnot politycznych i gospodarczych, wzmacniać pozycję Polski. Pokazywać, co naprawdę się w Polsce dzieje, przekonywać do naszej wizji. Mamy czym się pochwalić, możemy pokazać na własnym przykładzie, co się dzieje, gdy rządy obejmuje obóz polityczny naprawdę wierzący w to, że państwo może służyć społeczeństwu i gospodarce […]. Kiedy pokazuję te dane i wskazuję, że w efekcie deficyt budżetowy jest mniejszy o kilkadziesiąt miliardów, mimo przekazania na cele społeczne dużych sum, to moi rozmówcy zgadzają się, że to, co robimy ma sens, że ten model działa bardzo dobrze.

Premier Morawicki wyjaśnił również, w jakim kierunku powinna zmierzać Unia Europejska:

[…] Wychodząc z pozycji zdecydowanie proeuropejskich, wskazujemy też, że Unia Europejska nie powinna się przemieniać w monolit, gdzie nie obowiązują zasady partnerskie, gdzie młodszymi starsi chcą sterować. Narody chcą „Europy Ojczyzn”, jak to nazwał śp. prezydent Lech Kaczyński. Podkreślam, że to nie Polska jest problemem Europy, to problemy Europy są zadaniem do rozwiązania dla wszystkich państw. […] Potrzebujemy zjednoczonej, silnej, konkurencyjnej, solidarnej Europy. Podkreślam w rozmowach z premierami, np. Danii, Norwegii, Holandii, że Polska jest promotorem jednolitego rynku europejskiego, promotorem konkurencyjności. Mówię, że czasami, by iść do przodu, trzeba się na chwilę zatrzymać, przedyskutować tematy, podjąć na spokojnie decyzje. Podkreślam wagę walki z rajami podatkowymi, naszą troskę o uszczelnianie systemu podatkowego – powiedział Mateusz Morawiecki.

