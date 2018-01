Rząd pomoże ubogim energetycznie

Ustalenie norm jakościowych dla paliw stałych i ochrona dla „ubogich energetycznie” to najbliższe plany rządu na rzecz ochrony jakości powietrza w Polsce - powiedział w Opolu wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny.

Podczas sobotniej konferencji zorganizowanej przez ekologów i samorządowców z klubu „Razem dla Opola” wiceminister Woźny przedstawił najważniejsze założenia rządowego planu ochrony powietrza w polskich miejscowościach. Zdaniem Woźniaka jest to ustalenie standardów dla kotłów na paliwa stałe, norm jakościowych paliw, które mogą być dopuszczone do użycia w Polsce oraz opracowanie systemu wsparcia dla osób, których nie stać na korzystanie z ekologicznych źródeł ciepła.

Dzięki zarządzeniu z ubiegłego roku wiadomo już, że „kopciuchy”, czyli piece starszych generacji, muszą być wycofane. Teraz czas pomyśleć o wprowadzeniu norm jakościowych na same paliwa, tak by kupujący mógł być pewien, co kupuje, jaką to paliwo ma wartość energetyczną i, czy spełnia normy ekologiczne. Wprowadzenie norm i świadectw jakości paliw powinno wyeliminować z rynku węgiel najniższej jakości i uchronić kupującego przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców - powiedział Woźny.