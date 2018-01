Smog doskwiera także w Sofii

Władze Sofii wprowadziły w niedzielę tzw. zielony bilet, którym można jeździć przez cały dzień wszystkimi środkami komunikacji miejskiej za 1 lewa (ok. 2 PLN), czyli cztery razy taniej niż zwykle.

Jest to jeden z kroków, podjętych przez radę miejską w walce z silnym zanieczyszczeniem powietrza.

Według władz głównymi czynnikami zanieczyszczenia są samochody i ogrzewanie drewnem w niektórych dzielnicach, głównie romskich gettach.

Władze zwróciły się do obywateli, by w dniach, gdy występuje wyższe zanieczyszczenie, rezygnowali z używania samochodów i ogrzewali się piecami elektrycznymi, co jednak jest znacznie droższe.

Lekarze wezwali osoby z chorobami oddechowymi i dzieci, by unikały wychodzenia na zewnątrz, zwłaszcza w pobliżu dużych tras transportowych, lub używały masek ochronnych.

O problemie zanieczyszczenia powietrza w Sofii mówi się od lat, dlatego według opinii publicznej podjęte zaledwie w ubiegłym tygodniu kroki są opóźnione. Liczne pozarządowe organizacje ekologiczne wskazują na opieszałość władz i brak skutecznych działań. Jednym z takich kroków mogłoby być mycie ulic, dawniej regularne, z którego zrezygnowano od lat. Obecnie ulice Sofii, i to nie wszystkie, myje się najwyżej dwa razy w roku.

Drugim koniecznym według NGO krokiem jest finansowa restrukturyzacja działania sofijskiej ciepłowni, która stałe podnosi ceny, zmuszając klientów do szukania alternatywnych sposobów ogrzewania, w tym drewnem.

Władze miasta krytykowane są również za niepodawanie na czas informacji o rzeczywistym stanie zanieczyszczenia powietrza.

W dniach szczególnie silnego zanieczyszczenia normy szkodliwego pyłu w sofijskim powietrzu przekraczają dopuszczalny poziom od trzech do ośmiu razy.

Mocno zanieczyszczone jest też powietrze w pobliskim Perniku, w Płowdiwie, Smolanie na południowych wschodzie i Gornej Oriachowicy w środkowej części kraju.

Według danych unijnych z października 2017 r. Bułgaria jest krajem o najwyższej umieralności w wyniku zanieczyszczenia powietrza i wyprzedza pod tym względem Węgry i Polskę.

