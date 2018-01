Założyciel koncernu IKEA nie żyje

Założyciel sieci sklepów z meblami IKEA, Szwed Ingvar Kamprad, zmarł 27 stycznia w wieku 91 lat w swoim domu w Smalandii (region w południowej Szwecji) - podał w niedzielę koncern IKEA.

Jeden z największych przedsiębiorców XX wieku Ingvar Kamprad odszedł w spokoju 27 stycznia w swym domu - napisała firma. Opisała zmarłego jako „typowego Szweda z południa” kraju, „pracowitego i upartego, bardzo ciepłego i z wesołym błyskiem w oku”.

Nazwa firmy powstałej w roku 1943 to skrót od pierwszych liter imienia i nazwiska urodzonego w 1926 roku Kamprada oraz nazw miejscowości, z którymi był on związany: Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd.

Miliarder zaczynał swoją karierę jako 17-latek, sprzedając początkowo długopisy oraz zegarki.

Sukces koncepcji sklepów IKEA, oferujących meble i elementy wyposażenia wnętrz, które samemu można złożyć przy pomocy prostych narzędzi, spowodował, że Ingvar Kamprad stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

Do końca jednak prowadził bardzo oszczędne życie.

Kamprad rzadko udzielał wywiadów, za to chętnie rozmawiał z pracownikami sklepów oraz klientami.

W roku 1994 media ujawniły, że założyciel IKEA od lat 40. aż do 50. ubiegłego wieku był związany ze szwedzkim ruchem faszystowskim. Ingvar Kamprad tłumaczył później, że było to jego „największą życiową porażką”.

Dziś formalnie IKEA jest własnością zarejestrowanej w Holandii fundacji, a prawa do nazwy i marki należą do innej fundacji, należącej do rodziny Kamprada, zarejestrowanej w Lichtensteinie. Ten wątek był poruszany przez szwedzkie media; sugerowano, że to próba niepłacenia podatków w Szwecji.

W 2011 roku Kamprad założył w Szwecji rodzinną fundację, która zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie Smalandii, z której założyciel IKEA pochodził. W roku 2014 na stałe przeprowadził się do Szwecji, skąd wyjechał w 1974 roku - najpierw do Danii, a potem do Szwajcarii.

W 2017 roku ponad 900 milionów ludzi odwiedziło 400 sklepów IKEA zlokalizowanych w 29 krajach na świecie.

PAP, MS