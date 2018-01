Przybywa małżeństw polsko-ukraińskich

W ostatnich latach 2,5-krotnie zwiększyła się liczba rejestrowanych w Polsce małżeństw polsko-ukraińskich. Jest to konsekwencja pojawienia się w ostatnich czterech latach dużej liczby ukraińskich imigrantów w Polsce - uważa demograf prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdaniem profesora można oczekiwać, że przez kolejne lata liczba małżeństw polsko-ukraińskich wciąż będzie rosła.

Według niego w ostatnich dwóch latach liczba małżeństw binacjonalnych rejestrowanych w Polsce, czyli małżeństw zawieranych przez Polki i Polaków z obywatelami innych krajów, wzrosła z 3367 do 4662, czyli o niemal 38 proc., osiągając maksymalną wartość odnotowaną w ostatnim dwudziestoleciu.

W efekcie małżeństwa binacjonalne zamiast dotychczasowych 1,5-2,0 proc. wszystkich zawieranych małżeństw w Polsce, stanowiły w 2016 r. 2,4 proc. Poza tym, w świetle dostępnych statystyk, ok. 3-krotnie więcej małżeństw binacjonalnych niż w Polsce, zawieranych jest przez polskich obywateli w innych krajach.

Demograf zwraca uwagę na generalnie występującą zasadę, którą można było zaobserwować również kilkanaście lat temu w przypadku małżeństw Polek i Polaków w krajach Europy Zachodniej. Pokazuje ona, że - mniej więcej 2-4 lata po dużym napływie imigrantów - ci, którzy się osiedlają w danym kraju, wskutek wzmożonych kontaktów z jego mieszkańcami, zaczynają wstępować w związki małżeńskie. Dokładnie taką samą sytuację widzimy w ostatnich latach w Polsce.

Mniej więcej od czterech lat mamy do czynienia ze wzmożonym napływem ludności ukraińskiej do Polski i jej osiedlaniem się. Nie dziwmy się, że w takim wypadku ostatnie trzy lata to jest czas szybkiego wzrostu liczby małżeństw polsko-ukraińskich, które wzrosły 2,5-krotnie z niecałych 400 do blisko 1000 - powiedział prof. Szukalski.