Odlicz leki rozliczając PIT 2017

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odpisać od dochodu koszt zakupu leków przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

Ulga na leki przysługuje osobom z niepełnosprawnościami. Mogą z niej skorzystać również podatnicy, którzy mają takie osoby na utrzymaniu, pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w roku 2017 sumy 9.120 zł.

Jako osobę z niepełnosprawnością definiuje się taką, która posiada orzeczenie jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, ale także orzeczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.

Ulga związana z zakupem lekarstw rozliczana jest specyficznie. Odliczenie dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 zł. Przykładowo: jeżeli w styczniu podatnik kupił leki na kwotę 300 zł, odliczyć od dochodu za ten miesiąc może 200 zł (300zł - 100zł).

Koszty ponoszone w kolejnych miesiącach nie sumują się. W związku z tym, że nie jest konieczne systematyczne ponoszenie wydatków, można poprosić lekarza o wypisanie leków „na zapas”, by skumulować ich koszt w jednym miesiącu. Nie wyznaczono górnego limitu odliczenia.

Odliczeniom podlegają kwoty za leki przepisane tylko i wyłącznie przez lekarza specjalistę, zlecającego stałe lub czasowe leczenie. Farmaceutyki przepisane przez lekarza rodzinnego mogą podlegać odliczeniu tylko wtedy, gdy kontynuowane są w ten sposób zalecenia specjalisty. Fiskus może zażądać okazania pisemnego zalecenia lekarza specjalisty co do zasadności stosowania leków, które powinno zawierać informacje kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane. Zaświadczenie takie może być wystawione również po poniesieniu wydatku.

Podatnicy miewają wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem „leku”. Przepisy podatkowe nie definiują tego pojęcia. Urzędy skarbowe odwołują się do przepisów Prawa farmaceutycznego. Zdaniem urzędu, jeżeli preparat nie został wpisany do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, to nie stanowi on „leku”.

Kolejnym niezbędnym dokumentem jest potwierdzenie zakupu. To nie może być jednak zwykły paragon, nawet opatrzony oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych na paragonie wydatków. Warto poprosić w aptece o fakturę, na której znajdą się dane identyfikacyjne kupującego i sprzedającego, nazwa zakupionego leku i kwota zapłaty.

Urząd Skarbowy może również poprosić o dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (orzeczenie) lub dowód pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością (akta osobowe).

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odliczeniu nie podlegają również te środki, które zostały w jakikolwiek sposób zwrócone lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli dofinansowanie lub zwrot były częściowe, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną lub zwróconą.