Drogówka ma już terminale płatnicze

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński poinformował, że patrole ruchu drogowego dysponują już 1650 urządzeniami z dwóch tysięcy terminali płatniczych, które trafią do policji. Ma to ułatwić opłacanie mandatów

Zieliński uczestniczył w poniedziałek w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach (Podlaskie) w briefingu, podczas którego policjanci zaprezentowali terminal. Wiceminister powiedział, że w woj. podlaskim będzie 80 takich urządzeń. 50 sztuk trafiło już do podlaskiej policji i od poniedziałku patrole korzystają z nich.

Chcemy, żeby wszyscy przestrzegali przepisów. Marzymy o tym, żeby nie było mandatów, żeby nikt na nie nie zasłużył i nie musiał ich płacić. No, ale jeśli się zdarzy, że ktoś będzie musiał mandat uiścić, to będzie można załatwić to łatwo, szybko i sprawnie, za pomocą nowego sposobu - terminalu płatniczego - powiedział Zieliński.