Korzystne poprawki w podatkach

Ważna informacja m.in. dla firm rodzinnych. Projekt, którym we wtorek ma się zająć rząd przywraca korzystne dla sukcesorów firm i oczekiwane przez nich zmiany podatkowe, dotyczące amortyzacji dziedziczonych i objętych w drodze darowizny środków trwałych. Rozszerza także katalog dziedzin objętych 50 proc. kosztem uzyskania przychodów. Wprowadzi też duże zmiany w opodatkowaniu wygranych w kasynach

Rząd we wtorek zajmie się projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokument, jak czytamy w uzasadnieniu, modyfikuje regulacje, które zaczęły obowiązywać od dnia l stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli regulacje wprowadzone tzw. kompleksową zmianą ustaw podatkowych. Projekt przywraca też korzystne dla sukcesorów firm zapisy, dotyczące amortyzacji dziedziczonych i objętych w drodze darowizny środków trwałych.

Nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. pozbawiła obdarowanych jak i spadkobierców możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny lub spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nabycie to było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Zmiana wprowadzana niniejszym projektem oznacza zatem - w zakresie spadków - powrót do obowiązującego przed l stycznia 2018 r. stanu prawnego, a w zakresie darowizn - do złagodzenia regulacji wprowadzonej nowelizacją z dnia 27 października 2017 roku - czytamy w uzasadnieniu.