PGNiG pracuje nad budową wyspowych sieci gazowych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce zaprezentować co najmniej 20 wyspowych sieci gazowych wokół małych stacji regazyfikacyjnych w tym roku - poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

W tym roku, mam nadzieję, że będziemy mogli zaprezentować państwu co najmniej 20 tego typu projektów, w szczególności w północno-wschodniej Polsce, na Mazowszu, ale również w województwie zachodniopomorskim i w środkowej Polsce - powiedział Woźniak podczas panelu na kongresie Powepol.

Podkreślił, że takie wyspowe sieci budowane są na tych obszarach, gdzie jest najbardziej utrudniony dostęp do standardowych sieci gazowych.

Na początku stycznia Woźniak informował, że PGNiG planuje budowę 120-150 wyspowych sieci wokół stacji regazyfikacji LNG małej skali do 2022 r.

Wcześniej PGNiG informował, że w sprawie budowy wyspowych sieci podpisał ok. 500 listów intencyjnych z gminami. Jak tłumaczył mediom Maciej Woźniak tam, gdzie budowa długich sieci gazowych nie ma ekonomicznego uzasadnienia, PGNiG planuje właśnie powstanie wyspowych sieci, do których cysternami dostarczany jest gaz płynny, a potem rozprowadzany do gospodarstw domowych.

Na podst. ISBnews