Rynek szacuje zeszłoroczny wzrost PKB na ok. 4,5 proc.

Ekonomiści oceniają grudniowe dane z gospodarki realnej za optymistyczne i przewidują, że wzrost PKB w IV kw. 2017 r. zbliżył się do 5,0 proc., a w całym 2017 r. był bliski 4,5 proc. GUS jutro poda, jaki był wzrost gospodarczy w 2017 r.

Dane z Polski potwierdzą dobrą kondycję gospodarki na przełomie 2017 i 2018 r. PKB w 2017 prawdopodobnie wzrósł o 4,6 proc. (konsensus 4,5 proc.), co odznaczałoby przyspieszenie wzrostu w IV kw. 2017 r. do 5,0 proc. r/r dzięki utrzymującej się solidnej dynamice konsumpcji (4,9 proc. r/r), odbijającym inwestycjom (6,5 proc. r/r) oraz pozytywnemu wkładowi eksportu netto – piszą w swoim komentarzu ekonomiści PKO BP.

Optymistyczne oceny grudniowych danych biorą się m.in. z opublikowanych przez GUS wskaźników. Urząd informował, że produkcja przemysłowa wzrosła o 2,7 proc. r/r, produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,7 proc. a sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) o 5,2 proc. r/r.

Po wyeliminowaniu efektu dni roboczych dynamika produkcji przemysłu zanotowała wręcz 0,4 pkt. proc. wzrost względem listopada osiągając 7,3 proc. r/r. Zbliżony do oczekiwań rynku wynik zanotowała natomiast produkcja budowlano-montażowa, której roczna dynamika spowolniła wprawdzie z 19,8 proc. w listopadzie do 12,7 proc. w grudniu, jednak także w tym przypadku dane oczyszczone z efektów sezonowych wskazują na przyspieszenie z 16,2 proc. do 17,6 proc. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami rozczarowała natomiast sprzedaż detaliczna, której wzrost w cenach stałych wyniósł tylko 5,2 proc. r/r wobec aż 8,8 proc. r/r w listopadzie. Naszym zdaniem słaby wynik nie powinien jednak niepokoić, gdyż stanowi w pewnym sensie wyrównanie bardzo dobrego wyniku za listopad, a ostatnie wskaźniki z rynku pracy nadal wskazują na stabilne podstawy do wzrostu wydatków gospodarstw domowych – komentował grudniowe dane GUS, Paweł Radwański, główny ekonomista Raiffeisen Polbank.