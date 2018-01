Resort energii: Dobre wyniki górnictwa

Wyniki finansowe górnictwa węgla kamiennego za 2017 r. są naprawdę na dobrym poziomie - ocenił w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zapowiedział, że szczegóły - przed upublicznieniem - pozna najpierw w środę strona społeczna.

Myślę, że możemy 2017 r. ocenić dobrze, bowiem wyniki, te finansowe, są naprawdę na dobrym poziomie. Oczywiście mamy świadomość wyzwań, które są przed nami - powiedział w poniedziałek dziennikarzom w Katowicach Tobiszowski.

W środę mamy spotkanie ze stroną społeczną i po spotkaniach środowych - gdzie będzie też minister (energii Krzysztof - PAP) Tchórzewski - chcielibyśmy się przygotować, żeby pokazać z czego to wynika, jakie są przepływy, co się nam udało zrobić, a czego nie zrobiliśmy i dlaczego i co jest zarazem wyzwaniem na 2018 r. - zasygnalizował wiceminister.