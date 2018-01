Prezydent: to bardzo nieuczciwe potraktowanie

Osobiście absolutnie się z tym nie zgadzam i uważam, że jest to bardzo nieuczciwe potraktowanie nas - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7. unijnego traktatu

Prezydent stwierdził, że „wprowadziliśmy do naszego systemu prawnego instytucje, które obowiązują w innych krajach europejskich”.

Jak mówił zarzuca nam się naruszanie demokracji, choć rzeczywisty obraz Polski jest taki, że jest to kraj, gdzie „mamy wolność zrzeszania się, gdzie każdy może sobie demonstrować, gdzie nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o wolność słowa”.

Przecież mamy przykłady dookoła Polski ograniczania wolności słowa, nawet w Niemczech, gdzie przez kilka dni nie wolno było poinformować o gwałtach, które miały miejsce w Kolonii w Sylwestra dwa lata temu - mówił. Podkreślił, że w Polsce nie ma miejsca ograniczanie demokracji ani wolności słowa.

Dla mnie te instytucie, które my wprowadzamy do prawa polskiego to są instytucje, które wzmacniają demokratyczność funkcjonowania państwa. System kooptacji, jeżeli chodzi o sędziów w KRS, który do tej pory u nas funkcjonował, że tylko sędziowie mają prawo wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa - a cóż on ma wspólnego z zasadami demokracji? Demokracja to przede wszystkim ci, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo. Sędziowie ze społecznym wyborem nie mają absolutnie nic wspólnego - powiedział prezydent.