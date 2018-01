Glapiński: Tempo wzrostu PKB może nieco spowolnić

Tempo wzrostu gospodarczego w tym roku może być trochę niższe niż w 2017 r., choć wciąż będzie bardzo dobre, za to bliższe naturalnemu tempu wzrostu, co chroni przed powstaniem nierównowag, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

Pod koniec 2017 r., w jego ostatnim kwartale, rośliśmy w okolicy 5 proc. To jest oczywiście dobra wiadomość, bo daje duże dochody do budżetu, rosną wynagrodzenia. W bieżącym roku tempo wzrostu może być trochę niższe, choć wciąż będzie bardzo dobre, za to bliższe naturalnemu tempu wzrostu, co chroni przed powstaniem nierównowag. My, bankierzy centralni, jesteśmy za to właśnie odpowiedzialni, aby ich nie było - powiedział Glapiński w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Podkreślił, że polityka obecnego rządu polega na tym, że stawia on nie tylko na samo tempo wzrostu, ale także na to, aby on był bardziej zrównoważony.

Ponadto mamy pewien solidaryzm, który widać po tym, że jak mamy więcej środków w budżecie, to są one redystrybuowane, np. poprzez program 500+, wydatki na szkoły czy wsparcie seniorów. Oczywiście to trzeba robić w miarę możliwości, które akurat dzisiaj są większe, bo udało nam się pozyskać m.in. zaskakująco wysokie wpływy z VAT. Jak dojdziemy do poziomu gospodarek Europy Zachodniej, jeśli chodzi o lukę w VAT, to tak prostych źródeł dodatkowych dochodów już nie będzie - wskazał też szef banku centralnego.

Na konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu RPP Glapiński powiedział, że w jego ocenie wzrost gospodarczy w tym roku spowolni do ok. 3,5 proc. Z kolei obecni na konferencji członkowie RPP Jerzy Kropiwnicki i Eugeniusz Gatnar powiedzieli wówczas, że spodziewają się wzrostu na poziomie 4,5 proc. w tym roku.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB przyspieszy do 4,2 proc. w 2017 r. (z 2,9 proc. w 2016 r.), a następnie spowolni do 3,6 proc. w 2018 r. i do 3,3 proc. w 2019 r.

(ISBnews)SzSz