Najwyższy wzrost PKB od 2011 r.

O 4,6 proc. wzrosło w 2017 PKB – wynika ze wstępnych danych GUS. Oznacza to, że był to najwyższy wzrost gospodarczy od 2011 r. kiedy to wyniósł 5,0 proc.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6 proc. w porównaniu z 2016 r., wobec 2,9 proc. w 2016 (w cenach stałych roku poprzedniego) – czytamy w komunikacie GUS.

Jak informuje GUS wartość dodana brutto w przemyśle w 2017 r. wzrosła o 6,2 proc. w porównaniu z 2016 r., wobec wzrostu o 3,6 proc. w 2016 r., wartość dodana brutto w budownictwie w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 11,5 proc., wobec spadku o 7,2 proc. w 2016 r., popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7 proc. przy wzroście PKB o 4,6 proc. W 2016 r. popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. przy wzroście PKB o 2,9 proc.