Jest umowa z Energinet na przesył norweskiego gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę na przesył gazu w ramach projektu Baltic Pipe z duńskim operatorem systemu przesyłowego Energinet – poinformowało PGNiG we wtorkowym komunikacie.

Spółka poinformowała, że chodzi o świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe. Dotyczy to przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię.

Przed tygodniem PGNiG podpisało z Gaz-Systemem - operatorem systemu przesyłowego gazu umowę na przesył surowca przez gazociąg Baltic Pipe. Umowa dotyczy lat 2022-2037.

Zawarcie umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, tj. Gaz-System oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł jest ostatnim etapem Open Season 2017 - napisano we wtorkowym komunikacie.

Planowany gazociąg Baltic Pipe, łączący polski i duński system przesyłu gazu z systemem norweskim, ma mieć przepustowość rzędu 10 mld m sześc. rocznie. Inwestycja ma być gotowa do października 2022 r.

Czytaj także: Za cztery lata popłynie gaz przez Baltic Pipe

Na podst. PAP