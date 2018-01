Nie garniemy się do technologii

Z internetu rzeczy korzystało jedynie 3,1 proc. firm. Wśród klientów indywidualnych jest nieco lepiej, ale nadal to tylko 10,8 proc. osób w Polsce. 5,4 proc. z nas korzysta z rozwiązań inteligentnych domów „Smart Home”. Wśród firm 14,7 proc. firm korzysta z Big Data, a 30,1 proc. z rozwiązań chmurowych. Przedstawiciele firm są też sceptyczni wobec sieci 5G. Za to telemedycyna wygląda obiecująco. Więcej niż połowa z nas przesyła dokumentację medyczną drogą cyfrową. Jednak rewolucja internetu rzeczy jeszcze się nie zaczęła

Firmy

autor: UKE

Wśród polskich firm mających dostęp do internetu 3,1 proc. korzystało w 2017 r. z rozwiązań w ramach „Internetu rzeczy”, 14,7 proc. z przetwarzania wielkich zbiorów danych (Big Data), a 30,1 proc. z przetwarzania danych w chmurze, wynika z „Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów”, zrealizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)**

Z pojęciem Internet rzeczy spotkało się 27,2 proc. respondentów. Spośród firm posiadających dostęp do internetu 3,1 proc. korzysta z tego typu lub podobnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa te korzystają z rozwiązań typu ‘machine to machine’ najczęściej w obszarze transportu i logistyki oraz monitoringu i ochrony zapasów. Jedynie 4,9 proc. odpowiadających rozważa korzystanie z rozwiązań typu ‘machine to machine’ przez firmę w przyszłości - czytamy w raporcie.

Spośród wszystkich przedsiębiorstw mających dostęp do internetu z Big Data korzysta 14,7 proc. firm, a z pojęciem przetwarzania wielkich zbiorów danych spotkało się natomiast 18,4 proc. respondentów. Zdecydowanie częściej jest to związane z posiadaniem własnej infrastruktury (10,9 proc. badanych przedsiębiorstw). Prawie połowa respondentów (45,6 proc. wskazań), których przedsiębiorstwo korzysta z przetwarzania wielkich zbiorów danych dostrzega korzyści dla firmy. Najczęściej wymieniany jest wzrost satysfakcji klientów końcowych, podano także.

Ponad 1/3 respondentów (35,9 proc. wskazań) spotkała się z pojęciem „cloud” lub przetwarzania danych w chmurze. Wśród firm korzystających z internetu 30,1 proc. korzysta również z przetwarzania danych w chmurze. Większość firm wspomaga się zewnętrzną infrastrukturą (18,8 proc. wskazań). Najczęściej wymienianą korzyścią było bezpieczeństwo przed utratą danych, natomiast najczęściej wymienianym zagrożeniem ryzyko dotyczące wycieku danych na skutek włamań hakerów.

5G nie jest już z kolei tak popularne. Ponadto raport wykazał, że 26,5 proc. respondentów jest zaznajomionych z pojęciem sieci 5G. Blisko połowa (49,9 proc.) ankietowanych zadeklarowała, że rozwój sieci 5G nie wpłynie na rozwój ich firmy. Badani są zdania, że aktualne parametry dostępu do internetu w ich firmie są wystarczające do prowadzenia działalności, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, wykazał także UKE.

Klienci indywidualni - z IoT korzysta więcej niż co dziesiąty

Niemal 11 proc. (10,8 proc.) uczestników badania korzystało z internetu rzeczy w 2017 r., wynika z badania UKE. Z rozwiązań typu „Smart Home” korzystało z kolei 5,4 proc. użytkowników, mimo że z pojęciem tym spotkało się 35,5 proc. badanych.

22,7 proc. badanych spotkało się z pojęciem internet rzeczy (Machine to Machine), przy czym 10,8 proc. rozmówców korzystało z tego typu rozwiązań. Najczęściej korzystają z nich w domu (72,8 proc.), co czwarty wykorzystuje je w pracy. Badani, którzy korzystają z usług abonamentu Internetu rzeczy, najczęściej korzystają z pakietu SMS (23,5 proc.). Liderem wśród dostawców tego typu usług znajduje się Orange. Wskazało go 30 proc. respondentów - czytamy w komunikacie.

Internet of things (w skrócie IoT, po polsku: internet rzeczy), Machine2Machine (w skrócie M2M) to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają różnym przedmiotom, takim jak m.in. telewizor, lodówka, system alarmowy czy samochód, na łączenie z siecią internet, wyjaśnił UKE.

Respondenci korzystający z rozwiązań typu machine to machine najczęściej decydowali się na usługę Smart Telewizji (59,9 proc.). Respondenci rozważający korzystanie z tego typu rozwiązań chcieliby skorzystać z usługi inteligentnego domu (55,8 proc.) oraz Smart Telewizora (52,8 proc.), podano również.

35,5 proc. badanych spotkało się z pojęciem „Smart Home (Inteligentny Dom)”. Jedynie niewielki odsetek (5,4 proc.) korzysta z tego typu rozwiązań. Sprzęt z dostępem do internetu, z którego najczęściej korzystają badani, to smart TV (73,7 proc.). Prawie połowa badanych (43,6 proc.) jest zdania, że upowszechnienie rozwiązań Smart Home może zwiększyć komfort życia. 26,7 proc. badanych obawia się większego narażenia na ataki hakerskie - czytamy dalej.

Inteligentne Auta

Z kolei 23,4 proc. respondentów spotkało się z pojęciem autonomicznego samochodu, 18,7 proc. rozmówców wie, że mogłoby kupić samochód z funkcją autopilota. 8,4 proc. respondentów udostępniłoby swoje dane wrażliwe w zamian za możliwość korzystania z autonomicznego samochodu. 30,2 proc. badanych uznaje autonomiczne samochody za bezpieczniejsze w porównaniu z tradycyjnymi autami.

Respondenci uważają, ze autonomiczne samochody wpłyną na życie społeczeństwa i doprowadzą do zmniejszenia liczby wypadków (23,1 proc.) oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach (18,9 proc.). 18,4 proc. badanych nie dostrzega żadnego pozytywnego wpływu. 30,8 proc. badanych twierdzi, że autonomiczne samochody mogą wpłynąć negatywnie na umiejętności kierowców oraz doprowadzić do wzrostu kosztów zakupu i serwisu takich pojazdów. 11,8 proc. respondentów nie dostrzega żadnego negatywnego wpływu samochodów autonomicznych na życie społeczeństwa - czytamy.

Inteligentne Miasta

11,4 proc. badanych spotkało się z pojęciem „Inteligentnych Miast (Smart City)”. Podobny odsetek uważa, że Smart City może wpłynąć na wzrost kosztów codziennego życia w mieście, co wskazuje, że pozostaną one bez zmian. 39,1 proc. badanych chciałoby, aby wprowadzone zostało inteligentne oświetlenie w mieście. Respondenci pozytywnie oceniają rozwiązania związane z rozwojem inteligentnych miast. Przede wszystkim są zadnia, że wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa na drogach (43,3 proc.), zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miast (47,4 proc.) oraz zmniejszenie korków w miastach (32,7 proc.).

Telemedycyna

22 proc. badanych spotkało się wcześniej z pojęciem telemedycyny, a 4,2 proc. korzystało z tego typu rozwiązań. Osoby, które miały styczność z rozwiązaniami telemedycyny, korzystały najczęściej z elektronicznej formy przesyłania dokumentacji medycznej (54,6 proc.). 19,6 proc. respondentów byłoby zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań w zakresie telemedycyny. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była diagnoza na odległość. Najwięcej respondentów (33,9 proc.) obawia się awarii lub możliwości zerwania połączenia podczas zabiegu lub badania. 31,1 proc. badanych jest zdania, że upowszechnienie telemedycyny przyniesie zmiany - podano również.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+, N=1600. Termin badania to listopad-grudzień 2017 r.

