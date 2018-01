Powstanie kolejne 20 km Via Baltica

Rozpoczyna się budowa drogi otwierającej trasę Via Baltica na odcinku z Podborza do Śniadowa. Via Baltica to najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy krajami bałtyckimi, Polską a regionem Europy Środkowej.

Umowę w obecności wiceministra inwestycji i rozwoju Witolda Słowika podpisał białostocki oddział GDDKiA oraz wykonawca, konsorcjum RUBAU. Uroczystość odbyła się w ratuszu w Ostrowi Mazowieckiej. Oprócz wiceministra Słowika, w ratuszu obecni byli też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa trasy Via Baltica nie byłaby możliwa, gdyby nie środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister Witold Słowik.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 (na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej), a następnie drogą ekspresową S61 (na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku). W grudniu 2016 roku oraz w grudniu 2017 roku oddano dwa odcinki trasy Via Baltica na drodze S8 finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

W POIiŚ przewidziano zaprojektowanie i budowę 91-kilometrowego fragmentu Via Baltica na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna w ramach drogi S61. Budowa, podzielona na sześć odcinków, ma zostać ukończona w 2021 roku. Pierwszym z tych odcinków jest droga z Podborza do Śniadowa.

Via Baltica za parę lat napisze historię polskiej infrastruktury od nowa. To wielki krok naprzód, wielkie wyzwanie i ogromna satysfakcja, że powstają kolejne drogi. Jak ważne jest to przedsięwzięcie, świadczy fakt, że trasa zapewni połączenia drogowe Polski z Litwą, Łotwą i Estonią. Trzeba pamiętać, że Via Baltica, poza połączeniem międzynarodowym, przede wszystkim zmienia Polskę lokalną, oferując mieszkańcom wschodnich województw nowe, bezpieczne, łatwiejsze i szybsze połączenia – dodał wiceminister Słowik.

Umowa o wartości blisko 480 mln złotych przewiduje wykonanie projektu i budowy drogi ekspresowej S61 (o długości prawie 19,5 km) na odcinku od węzła „Podborze” (z węzłem) do węzła „Śniadowo” (bez węzła) oraz przebudowę S8 (na długości 3 km). W ramach kontraktu przebudowane zostanie też około 40 km dróg niższych kategorii.