Liczy się komfort kierowcy

W przyszłym roku na ulice Gdańska ma wyjechać 46 nowych autobusów. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła przetarg na dostawę miejskich autobusów niskopodłogowych. Komunikacja miejsca ma otrzymać też 15 nowych tramwajów.

Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje poinformowała we wtorek, że zamierza kupić 46 nowych całkowicie niskopodłogowych autobusów, w tym 18 pojazdów standardowych, 26 wielkopojemnych i dwa midibusy.

Ogłoszony przetarg na zakup pojazdów przewiduje też możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej utrzymania technicznego zakupionych autobusów.

Spółka zaznaczyła, że „warunki przetargowe, oprócz bezpieczeństwa i wygody pasażerów, biorą też pod uwagę komfort pracy kierowców”.

Specyfikacja warunków zamówienia była konsultowana ze środowiskiem kierowców. Wnieśli oni uwagi dotyczące zwłaszcza foteli i rozwiązań w kabinie - mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Spółka chce kupić autobusy spełniające normę emisji spalin co najmniej Euro VI. Autobusy mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, system głosowego zapowiadania przystanków, a także ładowarki USB. W wersji przegubowej będą mieć zamontowane wieszaki rowerowe.

Oferty można składać do 8 marca 2018 r. Spółka poinformowała, że o ocenie oferty w 55 proc. będzie decydować zaproponowana cena, w 35 proc. - warunki techniczne a w 10 proc. - rozwiązania ekologiczne. Pojazdy mają zostać dostarczone do Gdańska do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Ostatnie nowe autobusy wyjechały na gdańskie ulice pod koniec 2016 r. Wówczas za zakup 21 pojazdów zapłacono 24 mln zł netto.

Rzeczniczka spółki, Alicja Mongird powiedziała PAP, że pieniądze na zakup nowych autobusów będą pochodziły „ze środków własnych spółki”.

Pod koniec bieżącego roku na gdańskie trasy ma wyjechać pierwszy z 15 nowych dwukierunkowych tramwajów. Na początku lutego ma zostać podpisana umowa z firmą Pesa z Bydgoszczy na dostawę pojazdów. Koszt zakupu to ponad 138 mln zł brutto. Pieniądze na zakup pochodzą m.in. z funduszy unijnych. Wszystkie pojazdy mają być przekazane do eksploatacji do połowy 2019 roku. Obecnie spółka dysponuje 227 autobusami i 126 zestawami tramwajowymi. (PAP)