WIG 20 spadł na zamknięciu. Na plusie PKO BP

WIG 20 zakończył wtorkową sesję 1-proc. spadkiem. Pod kreską znalazły się także inne główne indeksy na GPW. Wśród największych spółek na plusie zakończyło sesję jedynie PKO BP.

WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,05 proc. 2.566,14 pkt. WIG zniżkował o 0,92 proc. do 66.153,16 pkt., a mWIG40 poszedł w dół o 0,73 proc. do 4.988,05 pkt.

Obroty akcjami wyniosły ponad 725 mln zł, z czego ponad 552 mln zł na akcjach spółek z WIG 20.

Liderem obrotów było PKO BP (119 mln zł). Spółka jako jedyna wśród blue chipów zakończyła wtorkową sesję na plusie (+0,3 proc.).

PKO BP planuje emisję dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł - podał bank w komunikacie.

Wśród spółek z WIG 20 najmocniejsze, ponad 2-proc. spadki odnotowały na zamknięciu: BZ WBK, Energa, Tauron oraz mBank.

O 0,4 proc. do 100,60 zł zniżkowała wycena JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów - podała JSW w komunikacie. Właścicielem ok. 95 proc. akcji PBSz jest grupa Kopex.

Analitycy DM mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla JSW od zalecenia „kupuj” i wyznaczyli cenę docelową na 122,3 zł.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej spadły na zamknięciu notowania ING Banku Śląskiego (-3,4 proc.), a największe, ponad 2-proc. wzrosty odnotowały: Budimex oraz Boryszew.

O 2,1 proc. do 188,00 zł, zniżkowała wycena Comarchu. Analitycy Haitong Bank w raporcie z 29 stycznia obniżyli rekomendację dla Comarchu do „neutralnie” z „kupuj”, a cenę docelową do 196,6 zł z 232,2 zł wcześniej.

Na szerokim rynku o 2,1 proc. do 5,17 zł spadł kurs Vistuli. Analitycy Trigon DM podtrzymali rekomendację „kupuj” dla Vistuli i podnieśli cenę docelową akcji spółki do 5,3 zł.

O 2,75 proc. do 2,83 zł zniżkowała wycena Bytomia. Analitycy Trigon DM podtrzymali rekomendację „trzymaj” dla Bytomia i podnieśli cenę docelową akcji spółki do 2,8 zł.

Na NewConnect zadebiutowały akcje spółki Brand24. Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 50 proc. do 47,80 zł, a obroty wyniosły 2,2 mln zł. (PAP Biznes)