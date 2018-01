Przemycają uchodźców przez polskie granice

Pogranicznicy zatrzymali w granicznej Łęknicy (Lubuskie) 11 obcokrajowców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się do Niemiec. W dostawczym busie Irańczyków i Irakijczyków przewoził obywatel Turcji.

Jak poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG Rafał Potocki, do zatrzymania cudzoziemców doszło w nocy z 29 na 30 stycznia br.

Funkcjonariusze z placówki SG w Tuplicach zatrzymali do kontroli jadące w kierunku Niemiec auto dostawcze na słowackich numerach rejestracyjnych. Za jego kierownicą siedział 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna posiadał paszport i niemiecką kartę pobytu.

Zadeklarował, że w zaplombowanej skrzyni ładunkowej wiezie części samochodowe z Turcji do Belgii. Podczas kontroli funkcjonariusze usłyszeli jednak odgłosy pochodzące z wnętrza auta. Po jego otwarciu z udziałem celników okazało się, że oprócz części byli tam ludzie - powiedział Rafał Potocki.

W części ładunkowej samochodu znajdowało się 11 osób w wieku od 19 do 65 lat - dziewięciu mężczyzn i dwie kobiety. Sześć z tych osób pochodzi z Iranu, a pięć z Iraku.

Ludzi ci nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski i usiłowali w tym samym dniu nielegalnie wjechać do Niemiec. Przyznali się do tego i dobrowolnie poddali się karze pięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok - powiedział rzecznik.

Dodał, że wystąpiono już do strony czeskiej o przyjęcie cudzoziemców w ramach tzw. readmisji uproszczonej. Natomiast obywatel Turcji odpowie za udzielenie pomocy nielegalnym imigrantom za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. (PAP)