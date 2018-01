Ostatnie posiedzenie Fed z Janet Yellen

Wydarzeniem dnia dla rynków - jak podkreślają analitycy - będzie kończące się dwudniowe posiedzenie Fed, któremu po raz ostatni będzie przewodniczyć Janet Yellen. Jej kadencja kończy się 2 lutego, a zastąpi ją Jerome Powell, zatwierdzony w styczniu przez Senat USA.

Ekonomiści przewidują, że wspomniane posiedzenie Fed nie przyniesie zmiany w polityce Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee - FOMC), stopy procentowe pozostaną bez zmian.

W środę wydarzeniem dnia będą wyniki posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Po grudniowej podwyżce stopy pozostaną prawie na pewno bez zmian. Ostatnie pozytywne odczyty makro sugerują, że komunikat przedstawiany po posiedzeniu może zawierać więcej niż w grudniu jastrzębich sygnałów. Odnotować można także zmiany kadrowe, a więc to, że posiedzenie będzie ostatnim pod kierownictwem Janet Yellen oraz że nastąpi coroczna rotacja prawa głosu w Komitecie – piszą w swoim codziennym komentarzu ekonomiści BGK.

Ekonomiści nie spodziewają się także żadnych istotnych zmian w komunikacie po posiedzeniu.

Istotniejsza dla dalszej oceny przyszłych działań Fed może być publikacja piątkowych danych z USA (m.in. z rynku pracy), choć mogą być one istotnie zaburzone przez panujące w styczniu niekorzystne warunki pogodowe. Pierwszym testem będzie dzisiejsza publikacja raportu ADP za styczeń – twierdzą analitycy PKO BP.

Janet Yellen była pierwszą kobietą na stanowisku szefa rezerwy federalnej, została powołana w lutym 2014 r. i zastąpiła Bena Bernankego. W styczniu Senat USA zatwierdził wybór Jerome’a Powella na nowego szefa Fed.

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, nazywa ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem Janet Yellen „historycznym momentem” i podobnie jak pozostali nie oczekuje żadnego przełomu „ponieważ to drugie posiedzenie w każdym kwartale kończy się konferencją i uważa się, że to wtedy może dojść do kolejnej podwyżki stóp”.