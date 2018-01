Brakuje jednego kwitka do wybudowania nowej kopalni

Proces wydawania decyzji środowiskowej, ostatniego formalnego dokumentu potrzebnym do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski, został już zainicjowany poinformowała - informuje Prairie Mining Limited

Prairie oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej, która jest ostatnim formalnym dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko został w październiku 2017 r. złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz uzupełniony o dodatkowe dokumenty pod koniec listopada 2017 r. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, proces wydawania decyzji został już oficjalnie zainicjowany” - czytamy w raporcie kwartalnym.

Ponadto zgodnie ze strategiczną umową o współpracy zawartą między Prairie i China Coal, firmy kontynuują prace nad studium techniczno-ekonomicznym, obecnie skupiając się na zaktualizowaniu go o wyniki uzyskane z badań węgla uzyskanego z kolejnego odwiertu badawczego i odzwierciedleniu informacji ujętych we wniosku o koncesję, podano również.

Złożenie raportu środowiskowego oraz zorganizowanie konsultacji społecznych to kolejne kroki przybliżające nas do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą i rozpoczęcia budowy kopalni Jan Karski, we współpracy z China Coal - powiedział prezes Prairie Ben Stoikovich.