Polska 27. najbogatszym krajem w Europie i Azji

155 tys. dolarów - tyle krajowego bogactwa przypada średnio na głowę Polaka. Tym samym Polska uplasowała się na 27. miejscu w regionie Europy i Azji Środkowej pod względem bogactwa per capita, wynika z raportu raport „Zmieniające się bogactwo narodów 2018” (The Changing Wealth of Nations 2018) analizujący poziom bogactwa 141 krajów w latach 1995-2014

W raporcie, bogactwo Polski oszacowano na niemal 155 tysięcy dolarów (154 932 dolarów według kursu z 2014 r.) per capita. Z tego, kapitał wytworzony to 40 tysięcy dolarów (40 085), kapitał naturalny to 10 tysięcy dolarów (10 353), kapitał ludzki to 113 tysięcy dolarów (113 406), zaś aktywa zagraniczne netto to minus niecałe 9 tysięcy dolarów (-8 912) - czytamy w komunikacie.

W regionie to przed Polską uplasowały się Węgry - 156 tys. dolarów per capita, a także Litwa - 169 tys. dolarów per capita, Słowacja - 230 tys. dolarów per capita, Łotwa - 230 tys. dolarów per capita.

Najbogatsze kraje świata w ujęciu per capita to: Norwegia (1,67 mln dolarów per capita), Katar, Szwajcaria, Luksemburg, Kuwejt, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone.

Światowe bogactwo wzrosło w latach 1995-2014 o 66 proc. (z 690 bilionów dolarów do 1 143 bilionów dolarów). Nierówności pozostały duże, ponieważ rozwinięte kraje należące do OECD były o 52 razy bogatsze, licząc per capita, od krajów biednych, podano również.

Ponad 20 krajów o niskim dochodzie, w których w roku 1995 dominował kapitał naturalny, awansowało w ciągu ostatnich 20 lat do grona krajów o średnim dochodzie, podkreślono w raporcie.

Z raportu wynika, że kapitał ludzki ma największy udział w poziomie bogactwa, zaś kapitał naturalny odpowiada za niemal połowę bogactwa w krajach biednych.

Kapitał ludzki odpowiada na świecie za dwie trzecie bogactwa, kapitał wytworzony za jedną czwartą. Kapitał naturalny z kolei stanowi jedną dziesiątą światowego bogactwa, jednak pozostaje kluczowym ( na poziomie 47 proc. w 2014 r.) elementem bogactwa w słabiej rozwiniętych krajach” - czytamy w materiale.

Kobiety odpowiadają za mniej niż 40 proc. światowego kapitału ludzkiego ze względu na niższe zarobki. Równouprawnienie w tym zakresie może zwiększyć kapitał ludzki o 18 proc.

Raport „The Changing Wealth of Nations 2018” analizuje poziom poprzez stworzenie jednej miary z kilku wskaźników: kapitał naturalny (np. lasy czy surowce mineralne), kapitał ludzki (poziom zarobków w ciągu życia jednostki), kapitał wytworzony (budynki, infrastruktura, itd.) oraz aktywa zagraniczne netto.