Bezrobocie w Polsce o połowę niższe niż w strefie euro

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 4,4 proc. - poinformowało europejskie biuro statystyczne Eurostat, co oznacza spadek w stosunku do grudnia 2016 r., kiedy to wyniosło 5,5 proc.

Z informacji Eurostatu wynika, że liczba bezrobotnych w grudniu 2017 r. wyniosła 763 tys. wobec 941 tys. rok wcześniej.

Jak podaje Eurostat w opisywanym okresie stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7 proc. w porównaniu do 9,7 proc. w grudniu rok wcześniej, a w całej UE 7,3 proc. wobec 8,2 proc. w grudniu 2016 r.

Jak informował wcześniej GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 6,6 proc. w porównaniu do 6,5 proc. w listopadzie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu wyniosła 1.081,7 tys. wobec 1.067,7 tys. w listopadzie.

Rząd założył - w projekcie tegorocznego budżetu - stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. na poziomie 7,2 proc., a na koniec tego roku na 6,4 proc.