Inflacja w strefie euro spadła w styczniu do 1,3 proc. w stosunku do grudnia 2017 r. kiedy to wynosiła 1,4 proc. - szacuje unijne biuro statystyczne Eurostat.

Jak informuje biuro najwyższy spodziewany wzrost cen dotyczy energii - 2,1 proc. w porównaniu do 2,9 proc. z grudnia 2017 r. i żywność i używki wzrost o 1,9 proc. wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej.