Nasz news: Będzie specustawa dotycząca Mieszkania Plus

W związku z powołaniem Rady Mieszkalnictwa może powrócić temat specustawy, nad którą w marcu ubr. BGK Nieruchomości pracował z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Nowe przepisy pozwoliłyby rozpędzić program Mieszkanie plus - ustalił portal wGospodarce.pl

Specustawa reguluje przede wszystkim przyspieszony tryb podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji, gdy przeznaczenie gruntu - według studium lub planu zagospodarowania przestrzennego - jest inne niż mieszkaniowe.

Obecnie, nawet w sytuacji kiedy gmina i inwestor są zgodni co do nowego przeznaczenia, formalności związane ze zmianą planu nie pozwalają na szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Ponadto przepisy znosiłyby ograniczenia w dysponowaniu zasobami własności rolnych Skarbu Państwa. Oznacza to, że po zmianie przepisów będzie możliwość zbycia gruntu z przeznaczeniem rolnym, jeżeli znajduje się on na terenie, czy w obrębie miasta, co jednoznacznie wskazuje, że nie będzie on mógł być wykorzystywany do celów rolniczych.

Tymczasem, jak wiadomo na poziomie samorządowym, gdzie w większości rządzi jeszcze Platforma Obywatelska, ta współpraca nie idzie najlepiej. Ilustruje to chociażby problem, który sygnalizował na początku tego roku, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: 177 starostw nie przekazało wykazów nieruchomości, na których można by budować mieszkania pod wynajem.

To jest kapitał, w oparciu, o który ten program będzie realizowany. Brak wiedzy o tych nieruchomościach nie pozwoli rozpędzić tego programu, tak jak to sobie wyobrażamy - powiedział w styczniu tego roku, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Jeżeli część samorządów zdążyła z wykazami, to oznacza, że pozostałe też mogły zdążyć. Samorządy mogły podesłać nawet informacje częściowe, a nie ma żadnych - twierdził Adamczyk.

Zaznaczył przy tym, że takie postępowanie oznacza, że „podejście do tego obowiązku nie charakteryzowało się dużym zainteresowaniem”.

Również Ewa Syta rzecznik prasowy BGK Nieruchomości, w rozmowie z portalem wGospodarce.pl, przyznaje, że zmiany w prawie są konieczne, jeśli chce się przyspieszyć budowę mieszkań, w ramach programu Mieszkanie plus.

Jej zdaniem jest również kilka innych czynników, które ograniczają rozpędzenie rządowego programu: ograniczona podaż: gruntów, pracy, technologii i kapitału.

Przyjęcie specustawy o wspieraniu budownictwa mieszkaniowego rzeczywiście mogłoby przyspieszyć zmianę przeznaczenia gruntów przez samorządy, a także usprawnić przekazywanie nieruchomości publicznych na cele budownictwa mieszkaniowego. Ważnym impulsem do rozwoju rynku byłaby możliwość nabywania nieruchomości rolnych w miastach, w których produkcja rolna jest wyjątkiem, a nie zasadą - twierdzi Syta z BGK Nieruchomości.

Rzecznik BGK Nieruchomości zwraca uwagę również, na to że na rekordowo nisko oprocentowanych rachunkach i lokatach bankowych znajduje się dziś około 1 bln złotych, z czego około 700 mln to depozyty gospodarstw domowych.

Przesunięcie nawet niewielkiej części tych oszczędności na rynek mieszkaniowy pozwoliłoby sfinansować budowę kilkuset tysięcy dobrej jakości mieszkań. Jesteśmy bardzo otwarci na tworzenie REIT-ów, które mogą zapewnić długofalowe finansowanie programów mieszkaniowych - twierdzi Syta.

O tym jaki jest nowy pomysł na to by zmotywować Polaków do przesunięcia środków finansowych z konsumpcji na inwestycje zwłaszcza mieszkaniowe mówił prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gość Wywiadu Gospodarczego, na antenie w Polsce.pl

Czytaj także:Chcemy uruchomić nowy program mieszkaniowy

Kolejnym problemem jest również brak podaży nowoczesnych technologii budowlanych.

Mamy wielu dobrze prosperujących producentów prefabrykatów, którzy całą swoją produkcję sprzedają na eksport. Technologie te w zasadzie nie są w Polsce wykorzystywane, naszym zdaniem należy to zmienić - twierdzi rzecznik BGK Nieruchomości, w rozmowie z portalem wGospodarce.pl

Obecnie w Polsce buduje się około 150 tys. mieszkań rocznie. Według oficjalnych szacunków potrzeba rocznie oddawać co najmniej 250 tys. żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, szczególnie młodych Polaków.