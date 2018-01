100 mln zł dla strażaków

Uruchamiamy program warty 100 milionów zł przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Program jest ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków – mówił dzisiaj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas uroczystości przekazania sprzętu ratowniczego dla strażaków.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza wielki ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

To jest największe w historii takie dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych – podkreślił minister Ziobro. - Moja decyzja jest wyrazem szacunku dla tej formacji, szacunku jako Ministra Sprawiedliwości, ale też i rządu dobrej zmiany, który pokazuje, że myśli o bezpieczeństwie Polaków, szanuje i docenia tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie działając w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych – dodał.

Sukces w Małopolsce

Sukcesem zakończył się pilotaż projektu realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Małopolsce we współpracy z samorządami. Dziś w Rabce -Zdrój Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oficjalnie przekazał małopolskim jednostkom OSP wyposażenie do ratowania zdrowia i życia ludzi. Za 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale równie ważne jest to, że Fundusz Sprawiedliwości to są środki pochodzące od przestępców, a nie od podatników, które wracają teraz do ofiar tych przestępstw, by ratować ich życie i zdrowie – zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

To realna pomoc dla ofiar wypadków. Dlatego Minister Sprawiedliwości postanowił objąć programem Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce. Bo to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia.

Program na całą Polskę

Już od najbliższego piątku rozszerzamy program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych na całą Polskę. Od tego dnia, co dwa tygodnie będzie ogłaszany nowy konkurs na każde, kolejne województwo – poinformował wiceminister Michał Woś.

Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości programem, o wsparcie będą mogły się ubiegać - w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków - gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi. Będą to najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy. Na ten cel zostanie przeznaczone z Funduszu Sprawiedliwości ponad 100 mln zł.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.