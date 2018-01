Będzie więcej energii ze słońca i biogazu

Resort energii liczy na szybszy niż dotąd rozwój biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych, które w segmencie odnawialnych źródeł energii uzupełniłyby dominującą obecnie energetykę wiatrową - powiedział szef resortu Krzysztof Tchórzewski.

Minister - jak mówił w środę dziennikarzom w Katowicach - niechętnie patrzy na ewentualne przejmowanie przez kontrolowane przez Skarb Państwa spółki energetyczne istniejących farm wiatrowych, zachęca je natomiast do budowy nowych.

Bardzo niechętnie widzę zakup farm wiatrowych przez spółki energetyczne; wolę, żeby budowały nowe. Jeżeli ktoś zbudował farmy na terenie Polski, to niech je utrzymuje i niech dostarcza prąd. Natomiast my mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby wypełnić zobowiązania Komisji Europejskiej w zakresie ilości farm wiatrowych w Polsce”- powiedział Tchórzewski.

Jak powiedział, aktywność w tym zakresie mogą wykazać także nadzorowane przez jego resort spółki.

Jeżeli którąkolwiek naszą spółkę stać na to, żeby inwestować, to będą jeszcze w tym roku otwarte aukcje i w tych aukcjach każdy się zobowiązuje do wytworzenia energii z OZE, ale my patrzymy na to, żeby powstawały nowe inwestycje w tej dziedzinie - i chcemy finansować te nowe inwestycje, żeby w Polsce było więcej odnawialnych źródeł energii - zapewnił minister.