Trump lepszy od Reagana

Prezydent USA Donald Trump podczas pierwszego roku rządów zrealizował więcej zaleceń konserwatywnej Fundacji Heritage niż udało się to prezydentowi Ronaldowi Reaganowi w pierwszym roku rządów w Białym Domu - twierdzą eksperci tego waszyngtońskiego think tanku.

Jest tyle jazgotu w tym mieście, że moim zdaniem przesłania on rzeczywistą pracę, jaka została wykonana - stwierdziła Kay Coles James prezes Fundacji Heritage, konserwatywnego ośrodka politologiczno-doradczego, przed wtorkowym wystąpieniem Trumpa z jego pierwszym „Orędziem o stanie państwa” (State of the Union). - W istocie obecna administracja całkiem dobrze sobie radzi z realizacją konserwatywnego programu - dodała prezes tej założonej w roku 1973 roku wpływowej konserwatywnej fundacji.