Tauron rekordzistą w wygranych przetargach

Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r.

Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie największej ilości wygranych przetargów na energię elektryczną w kraju to między innymi efekt naszego sprawnego modelu biznesowego do wyliczania i proponowania naszym klientom optymalnej ceny energii elektrycznej. Wyniki przetargów publicznych potwierdzają, że oferty Taurona w zakresie prądu lub gazu są doceniane przez rynek, co daje też pozytywną perspektywę stabilizowania źródeł przychodów oraz realizacji naszych ambitnych planów sprzedażowych - powiedział wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński.