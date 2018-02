Wyłudzali VAT na wielką skalę. Są w rękach policji

Kolejnych sześć osób zatrzymali policjanci z CBŚP ws. zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT na wielką skalę. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić 800 mln zł. Łącznie w tej sprawie zatrzymano już 29 osób

Jak poinformowała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, grupa wyłudzająca VAT działała od grudnia 2013 r. do lutego 2015 r. na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego i wykorzystywała do przestępczej działalności spółki zarejestrowane za granicą.

Przestępstwa skarbowe polegały na nieskładaniu deklaracji podatkowych lub składaniu potwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych związanych z importem i obrotem paliw płynnych oraz uszczuplania przez to należności z tytułu podatku VAT, jak również praniu pieniędzy pochodzących z tego procederu - podała Jurkiewicz.

Jak dodała rzecznik, przestępcy wykorzystywali polskie i zagraniczne firmy do fikcyjnego obrotu faktur. Dzięki temu dokonywano pozornych transakcji sprzedaży paliwa, ukrywając jego rzeczywiste pochodzenie.

Pod koniec stycznia policjanci z wrocławskiego CBŚP zatrzymali w tej sprawie kolejnych sześć osób.

Prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu postawili im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu gospodarczego na terenie Polski paliw pochodzących z Niemiec, na podstawie nierzetelnej dokumentacji oraz bez uiszczenia podatków.

Z ustaleń śledczych wynika, że w wyniku ich działalność Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony o około 30 mln zł - podała kom. Jurkiewicz.

Rzecznik poinformowała też, że w zawiązku z tymi zatrzymaniami zabezpieczono około 600 tys. zł. Wydano też pięć postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Do tej pory w tej sprawie zatrzymano łącznie 29 osób. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia przepisów karno-skarbowych. Według ustaleń prokuratury i policji, w wyniku działalność tej grupy Skarb Państwa mógł stracić 800 mln zł. W sprawie zabezpieczono nieruchomości należące do podejrzanych oraz dwie lokomotywy, samochody osobowe i biżuterię. Zabezpieczono też łącznie ponad 263 mln zł.

SzSz (PAP)