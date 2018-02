LOT nie przerywa ekspansji

PLL LOT od 28 kwietnia tego roku uruchomią nowe połączenie z Krakowa do stolicy Węgier, Budapesztu. Narodowy przewoźnik planuje także zwiększenie od lipca częstotliwości bezpośrednich rejsów między Krakowem a Chicago: do dwóch w tygodniu.

Do końca sezonu letniego, czyli do 27 października, LOT będzie wykonywał sześć rejsów z Krakowa do Budapesztu - we wszystkie dni tygodnia oprócz czwartków, samolotem oferującym co najmniej 78 miejsc dla pasażerów w trzech klasach podróży. Maszyna będzie startowała z Kraków Airport o godz. 7:55, a lądowała w stolicy Węgier o 9:00. Wyloty z Budapesztu do Krakowa zaplanowane są na 9:35.

Jak zaznaczył w czwartek Adrian Kubicki, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT, nowe połączenie pozwoli pasażerom z południa Polski na wygodne przesiadki w Budapeszcie na nowe rejsy dalekodystansowe LOT-u do Stanów Zjednoczonych. Od 3 maja polski przewoźnik rozpocznie regularne loty z Budapesztu do Nowego Jorku - a od 5 maja do Chicago.

Przypomniał on, że pod względem liczby pasażerów Kraków jest drugim w Polsce i pierwszym w regionach portem lotniczym.

Konsekwentnie wzmacniamy swoją obecność w tym miejscu. W założeniach strategicznych niezmiennie koncentrujemy się na budowaniu ruchu transferowego przez hub LOT-u w Warszawie. Jednocześnie w miarę pojawiających się możliwości biznesowych i większej dostępności floty, LOT wykorzystuje potencjał połączeń spoza Warszawy, m.in. z Krakowa - zaznaczył Kubicki.

Przedstawiciel narodowego przewoźnika poinformował też, że od 5 lipca LOT zwiększy częstotliwość bezpośrednich rejsów między Krakowem a Chicago: do dwóch w tygodniu. Z Chicago samolot będzie startował w czwartki o 17:25, a lądował o 9:25 następnego dnia. Z Krakowa w piątki pasażerowie wystartują o 12:40, a lądowanie planowane jest o 15:40 czasu miejscowego.

W ocenie prezesa Kraków Airport Radosława Włoszka, dalszy rozwój siatki połączeń LOT-u w krakowskim lotnisku to efekt wspólne działań portu i przewoźnika.

Zwiększenie częstotliwości rejsów na trasie Kraków-Chicago to dowód na duże zainteresowanie pasażerów zainaugurowanym kilka miesięcy temu połączeniem i potwierdzenie bliskich związków pomiędzy obydwoma miastami i regionami - ocenił.

Jak wynika z najnowszych danych, z bezpośredniego połączenia lotniczego między Krakowem a Chicago korzysta 90 tys. osób rocznie.

Z kolei Budapeszt to kolejne połączenie z Krakowa do Europy Środkowej adresowane zarówno do pasażerów podróżujących w celach biznesowych, jak i turystycznych - dodał prezes lotniska.

Od początku 2016 r. LOT ogłosił uruchomienie łącznie 50 tras, m.in. z Warszawy do Tokio, Seulu, Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W 2018 r. LOT poleci po raz pierwszy m.in. z Rzeszowa: do Tel Awiwu (11 marca) i Newark (30 kwietnia), a z Warszawy: do Dubrownika (3 maja) i Singapuru (od połowy maja). W 2017 r. LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, czyli więcej o prawie 1,5 mln niż rok wcześniej i 2,5 mln więcej niż w r. 2015. Do 2020 r. LOT prognozuje osiągnięcie wyniku ponad 10 mln pasażerów rocznie.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego.

W zimowym rozkładzie lotów, który obowiązuje od 30 października, ma 89 bezpośrednich połączeń regularnych do 23 krajów. Oferuje je 15 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska: Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, EL Al, Eurowings, Finnair, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS oraz Ukraine International Airlines.

PAP, MS